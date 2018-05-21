В Екатеринбурге на женщину в магазине обрушился потолок

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования женщины в Екатеринбурге, на которую обрушился потолок в продуктовом магазине, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.

"По предварительной информации, в воскресенье, 20 мая 2018 года, в дневное время на покупательницу упал фрагмент потолочного перекрытия либо отделочного материала. Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали женщину", – говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшая находится на амбулаторном лечении, работа магазина приостановлена, добавили в прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства устанавливают, когда в помещении в последний раз проводились отделочные работы, а также кто из сотрудников торговой сети следил за надлежащим состоянием помещений.

В управлении здравоохранения мэрии Екатеринбурга РИА Новости сообщили, что бригада скорой помощи доставила пострадавшую в стационар с поверхностными ранами. После оказания первой помощи женщину отпустили домой.