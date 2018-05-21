РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Одиннадцать пассажиров рейса Анталья — Челябинск обратились за медицинской помощью после внеплановой посадки самолета в Волгограде. Об этом РИА Новости сообщил представитель областной администрации.
Инцидент произошел накануне вечером. В Волгограде причиной экстренной посадки "Аэробуса" 321 назвали разгерметизацию, в Челябинске — техническую неисправность. Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
На борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Людей разместили в терминалах, пассажиров с детьми — в гостинице.