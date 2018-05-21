На месте крупного пожара в жилом доме на Сахалине работают следователи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. Следователи работают на месте пожара в жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщается в телеграм-канале пресс-службы мэрии города.

Поблизости от зданий мэрии и правительства региона в понедельник горела кровля десятиэтажного жилого дома на площади 700 квадратных метров. Возгорание произошло в одной из квартир на 10-м этаже. Пожарные организовали эвакуацию примерно 150 человек, находившихся в доме. Погибших и пострадавших нет.

"Примерно через два часа сотрудники МЧС позволят входить в дом. Это произойдёт только после того, как они убедятся в безопасности входа. Сейчас в квартирах на 10-м этаже работают дознаватели", — говорится в сообщении.

Жителей горевшего дома просят написать заявление на социальную помощь.

Также сообщается, что к расчистке крыши приступят только на утро следующего дня.

На место пожара ранее прибыли губернатор Олег Кожемяко и мэр города Сергей Надсадин. Вечером в понедельник мэрия проведёт встречу с жильцами, чьи квартиры повреждены огнем.