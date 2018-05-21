Умерший после ЧП с вертолетом под Хабаровском был экс-генералом ФСБ

ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Пассажир Анатолий Ежков, который скончался после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае, действительно был генералом и когда-то работал в ФСБ, сообщил РИА Новости его знакомый, совладелец компании "Сонико-Чумикан" (Хабаровск) Виктор Медведев.

Ранее сообщалось, что 20 мая вертолет "Газель" совершил жесткую посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. После посадки он воспламенился и полностью сгорел. На его борту было три человека, один из них скончался, предположительно, от сердечного приступа, по пути в зимовье. На борту были предприниматель из Приамурья, собственник вертолета Сергей Мельниченко, житель Хабаровского края Цымбалов и москвич Анатолий Ежков.

"Да, действительно, умерший после посадки Анатолий Ежков — экс-генерал ФСБ. Я знал его лично, и всех, кто был в вертолете, знаю. Собственно, я на своем вертолете к ним вылетел, их нашел, забрал и доставил в Экимчан к медикам", — сказал Медведев.

Он уточнил, что предприниматель из Хабаровского края Цымбалов получил травму позвоночника, сам передвигаться не мог. У Мельниченко, который был за штурвалом, разбита голова. "Всех везут санавиацией в Благовещенск. Туда же доставят тело Ежкова, потом отправят в Москву", — сказал Медведев.

Как сообщается на сайте "Сибура", Ежков Анатолий Павлович родился 3 декабря 1946 года в Ленинградской области. Окончил Высшее военное учебное заведение и Высшую Краснознаменную школу КГБ при Совете министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского по специальности "правоведение". С 1967 по 2004 гг. проходил военную службу, имеет воинское звание генерал-полковник. В августе 2004 года назначен на должность вице-президента по безопасности и связям с государственными органами ОАО "АК "Сибур". С 30 декабря 2005 года — вице-президент по безопасности и связям с государственными органами в ОАО "Сибур Холдинг".