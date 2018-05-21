В Самарской области мужчина бросил гранату в двух военных

САМАРА, 21 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Оренбургской области, бросившего боевую гранату в двух военнослужащих в Самарской области, сообщила в понедельник РИА Новости представитель СУСК по региону.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 18 мая в лесном массиве в Борском районе Самарской области. Житель Оренбургской области неоднократно подходил к двум военнослужащим, которые охраняли военные склады. Последние просили его уйти от охраняемого объекта, возникла ссора, после чего военные бросились в погоню за подозреваемым. Примерно в километре от складов мужчина метнул в военнослужащих боевую гранату Ф-1.

"Здоровью одного из военных был нанесен легкий вред, он получил осколочные ранения, второй военный не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, подозреваемый был задержан на следующий день после инцидента. Около его дома было обнаружено еще несколько боевых гранат, в связи с чем также возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия.