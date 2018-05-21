В Самарской области мужчина бросил гранату в двух военных

САМАРА, 21 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Оренбургской области, бросившего боевую гранату в двух военнослужащих в Самарской области, сообщила в понедельник РИА Новости представитель СУСК по региону.
"Здоровью одного из военных был нанесен легкий вред, он получил осколочные ранения, второй военный не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, подозреваемый был задержан на следующий день после инцидента. Около его дома было обнаружено еще несколько боевых гранат, в связи с чем также возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия.