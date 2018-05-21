В Тюменской области во время урагана пострадали почти 40 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Почти 40 человек обратились за медицинской помощью после прошедшего в Тюменской области шквалистого ветра, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Двадцатого мая за медицинской помощью по поводу различных травм, полученных из-за непогоды, в Областную клиническую больницу №2 обратились 39 человек", – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. По ее словам, 15 пациентов обратились к офтальмологу с жалобами на инородное тело в глазу, еще 11 человек поступили в травмпункт.

Малыгина сообщила, что были госпитализированы шесть пациентов, среди которых 12-летняя девочка с ушибом головного мозга. "По словам родителей, травма получена в результате падения с высоты около трех метров. Пятеро пациентов проходят лечение в условиях стационара, один – с сочетанной травмой – в условиях реанимационного отделения. Это женщина 1978 года рождения, в момент получения травмы она находилась в автомобиле, на который обрушились кирпичи. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое", – сказала Малыгина.

На улице Орловской ветром снесло крышу на здании бывшей СДЮСШОР №1. Пару лет назад здание ремонтировали. pic.twitter.com/NFMA5CrX7u — Новая Тюмень (@newtyumen) 20 мая 2018 г.

В общей сложности, по данным департамента здравоохранения, в травмпункт за сутки обратились 174 человека. Какой-либо критичной ситуации по травмированным не отмечается.

По данным регионального управления МЧС, шквалистый ветер обрушился на регион в воскресенье в 16.10 по местному времени (14:10 мск), максимальная скорость ветра достигала 20 метров в секунду. "Произошло обрушение строительных лесов на строящемся здании в Тюмени. На территории спортивной площадки одного из колледжей упала трибуна. Снесло крыши с ряда административных зданий. Повреждена кровля тюменского драматического театра", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В ряде случаев была повреждена кирпичная кладка на балконах жилых домов: в поселке Каскара кирпичи упали на припаркованный во дворе автомобиль. Подразделения МЧС Тюменской области 11 раз выезжали на ликвидацию последствий урагана, отметили в региональном главке МЧС.