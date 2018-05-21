В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за крупного пожара в жилом доме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. Сильный пожар полностью уничтожил крышу 10-этажного жилого дома в центре Южно-Сахалинска, в городе введен режим ЧС, сообщается на сайте администрации.

"Ситуацию по ликвидации последствий ЧП, а также оказание помощи и поддержки людям, чьи квартиры расположены в этом доме, лично контролирует мэр Сергей Надсадин. Муниципалитет ведет срочную работу, направленную на обеспечение людей временным жильем", — говорится в сообщении.

В мэрии также сообщили, что уже определены подрядчики, которые займутся восстановлением кровли. К работе они приступят сразу же после того, как на крыше закончат работать пожарные.

Поблизости от зданий мэрии и правительства региона в понедельник горела кровля десятиэтажного жилого дома на площади 700 квадратных метров. Возгорание произошло в одной из квартир на 10 этаже.

На место прибыли губернатор Олег Кожемяко и мэр города Сергей Надсадин. Вечером в понедельник мэрия проведёт встречу с жильцами, чьи квартиры пострадали от пожара.

Пожарные организовали эвакуацию примерно 150 человек, находившихся в доме. Погибших и пострадавших нет.