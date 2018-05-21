В московском торговом центре мужчина открыл стрельбу из газового пистолета

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В московском торговом центре на Тишинской площади мужчина открыл стрельбу из газового пистолета и разбил стеклянную витрину. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники ППС задержали 29-летнего москвича.

По данным полиции, мужчина несколько раз выстрелил в охранника ТЦ и разбил ломом стеклянную дверь при попытке сбежать с места преступления. Злоумышленник еще дважды выстрелил в охранника, когда тот пытался его задержать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".