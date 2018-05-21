Под Псковом столкнулись шесть автомобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей и маршрутки произошло в понедельник на трассе М-9 в Псковской области, пострадали четыре пассажира маршрутки, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.

ДТП произошло рано утром в понедельник на 486-м километре трассы М-9 у деревни Брагино Новосокольнического района.

"Произошло столкновение 6 транспортных средств, в том числе маршрутного автобуса "Меrcedes Sprinter", автомобилей "Газель", "Honda Accord", "ВАЗ 2107", "Peugeot 4007" и "Шевроле Нива". Пострадало 4 пассажира маршрутки — мужчина 1949 года рождения, женщина 1952 года рождения, мужчина 1998 года рождения для осмотра и оказания помощи доставлены в Великолукскую межрайонную больницу, а также в Новосокольническую больницу обратился мужчина 1983 года рождения", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, маршрутное такси следовало по маршруту Великие Луки — Новосокольники — Псков. Всего в маршрутке находилось 9 человек и водитель.

"По предварительным данным, ДТП произошло в результате недостаточной видимости – тумана", — отметил собеседник агентства.