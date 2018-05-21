Более 150 человек эвакуировали из горящего жилого дома в Южно-Сахалинске

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Свыше 150 человек эвакуировали из горящего десятиэтажного жилого дома в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее региональный главк МЧС сообщал о возгорании кровли дома по улице Чехова на площади 700 квадратных метров.

"Эвакуировано более 150 человек. Предварительно пострадавших нет", — сказал собеседник агентства, добавив, что в аэропорту Южно-Сахалинска приведен в готовность вертолет Ми-8 с водосливным устройством емкостью 5 тонн.

По данным МЧС, в тушении пожара сейчас задействованы 28 человек и семь единиц техники.