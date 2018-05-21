Пожар в жилом доме в центре Южно-Сахалинска локализован

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. Крупный пожар в десятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске локализован, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области.
"Пожар удалось локализовать в 17.06 (9.06 мск)", — говорится в сообщении МЧС.
Здание, в котором возник пожар, расположено поблизости от мэрии и правительства региона. На место прибыли губернатор Олег Кожемяко и мэр города Сергей Надсадин. Вечером в понедельник мэрия проведёт встречу с жильцами пострадавших квартир.