Пожар в жилом доме в центре Южно-Сахалинска локализован

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. Крупный пожар в десятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске локализован, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Пожар возник в понедельник в центре города — загорелась кровля десятиэтажного жилого дома на площади 700 квадратных метров. Возгорание произошло в одной из квартир на 10 этаже. Пожарные организовали эвакуацию людей. Погибших и пострадавших нет.

"Пожар удалось локализовать в 17.06 (9.06 мск)", — говорится в сообщении МЧС.

Здание, в котором возник пожар, расположено поблизости от мэрии и правительства региона. На место прибыли губернатор Олег Кожемяко и мэр города Сергей Надсадин. Вечером в понедельник мэрия проведёт встречу с жильцами пострадавших квартир.