Находящегося в розыске украинца задержали при попытке въехать в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Гражданин Украины, находящийся в федеральном розыске, задержан при попытке въехать в Крым, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

"В пункте пропуска Джанкой выявили и задержали гражданина Украины 1971 года рождения, который был объявлен в федеральный розыск", — говорится в сообщении.

В ходе проверки документов 46-летнего украинца, следующего по маршруту Запорожье – Феодосия, выяснилось, что мужчина осужден за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, однако скрывается от назначенных судом исправительных работ.

"В настоящее время беглец заключен под стражу до рассмотрения вопроса о замене обязательных работ более строгим наказанием – лишением свободы", — отметили в управлении.