ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы в Крыму

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ФСБ РФ вскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера Меджлиса крымско-татарского народа* Рефата Чубарова, сообщает ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым — помощником депутата Верховной Рады Украины М. Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского* народа Р. Чубарова при поддержке СБУ", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, экстремисты планировали совершение преступлений для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на территории Крыма. В состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

В январе 2018 года экстремисты подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева с использованием бутылок с зажигательной смесью, уточняется в сообщении. За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США.

"В апреле текущего года один из участников экстремисткой группы А. Стешенко выявлен при въезде на территорию Крыма, куда был направлен Э. Велиевым для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания Указа Президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития", — отмечается в сообщении.

Следственным подразделением УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества" в отношении Велиева и статьей "Участие в экстремистском сообществе" в отношении Стешенко и Третьякова, добавляется в сообщении.

Велиеву и Третьякову обвинения предъявлены заочно, уточняется в сообщении. Оба объявлены в федеральный розыск.

* Запрещен в России

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