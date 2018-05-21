ФСБ задержала двух крымчан, подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. В Крыму задержаны два жителя Бахчисарайского района по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

"Указанным гражданам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", — говорится в сообщении.

Задержание проводилось в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* запрещена большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах. Верховным судом РФ организация признана террористической и внесена в список запрещенных.

*Организация, запрещенная в России

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>