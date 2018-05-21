В Томской области осудили хакера, планировавшего атаки на платежные системы

НОВОСИБИРСК, 21 мая — РИА Новости. Северский городской суд Томской области приговорил к 1,5 года ограничения свободы хакера, взломавшего аккаунты пользователей интернета из многих стран мира и планировавшего совершить кибератаки на российские электронные платежные системы, сообщает в понедельник УФСБ по региону.

В управлении пояснили, что молодой человек 1995 года рождения, проживающий в закрытом городе Северск с использованием вредоносного программного обеспечения в феврале 2017 года похитил пароли и взломал аккаунты интернет-пользователей из целого ряда государств, в том числе Венгрии, Великобритании, США, Франции, Индии, Бельгии, Италии, Бразилии, Швейцарии, Австралии, Швеции, Китая.

"В дальнейшем хакер в корыстных целях планировал взломать ряд российских электронных платежных систем, что могло нанести государству значительный экономический ущерб. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал о проведении судебного разбирательства и вынесении ему приговора в особом порядке", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что с учетом характера и степени тяжести преступления, личности подсудимого и его активного содействия в раскрытии и расследовании преступления, суд удовлетворил его ходатайство.

"Решением Северского городского суда северчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев", — говорится в сообщении.