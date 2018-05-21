Вертолет, совершивший жесткую посадку в Хабаровском крае, летел в тайгу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая — РИА Новости. Вертолетом, совершившим жесткую посадку в Хабаровском крае, управлял предприниматель из Амурской области, который, скорее всего, летел на рыбалку или охоту, рассказал РИА Новости руководитель отдела ГО и ЧС администрации Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края Олег Волгин.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района произошла аварийная посадка частного вертолета "Газель". На борту, по данным регионального главка МЧС, находились три человека. Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться, один из них скончался от сердечного приступа по пути к охотничьему домику.

"Это частный вертолет, за штурвалом находился его владелец, предприниматель из Амурской области. Как мне известно, полет не был зарегистрирован, конечный пункт, куда они летели — это глухая, даже, я бы сказал, первобытная тайга. Могу предположить, что летели на рыбалку или охоту. По моей информации, но это предварительно, у пассажира вертолета травма позвоночника, у того, кто был за штурвалом, что-то с глазом. Но это предварительные сведения", — рассказал Волгин РИА Новости.

Он отметил, что после жесткой посадки находившиеся в вертолете связались с директором одной из организаций Хабаровского края, а он уже сообщил о случившемся в полицию.

Утром в понедельник частный вертолет Ми-2 вылетел из поселка Чумикан Тугуро-Чумиканского района к месту аварии, он доставил пострадавших в поселок городского типа Экимчан Амурской области. Как рассказал РИА Новости глава администрации Экимчана Владимир Романов, в Селемджинскую районную больницу доставили трех человек: двое были на борту вертолета в момент жесткой посадки, еще одного забрали с зимовья, куда добрались пострадавшие. Вертолет также доставил в Экимчан тело умершего.

В Амурской областной клинической больнице РИА Новости рассказали, что одного из пострадавших доставят в лечебное учреждение Благовещенска. "За пострадавшим при жесткой посадке вылетел борт, информации о состоянии человека нет", — сказал РИА Новости в медучреждении.