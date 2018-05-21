Вертолет, совершивший жесткую посадку в Хабаровском крае, летел в тайгу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая — РИА Новости. Вертолетом, совершившим жесткую посадку в Хабаровском крае, управлял предприниматель из Амурской области, который, скорее всего, летел на рыбалку или охоту, рассказал РИА Новости руководитель отдела ГО и ЧС администрации Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края Олег Волгин.
"Это частный вертолет, за штурвалом находился его владелец, предприниматель из Амурской области. Как мне известно, полет не был зарегистрирован, конечный пункт, куда они летели — это глухая, даже, я бы сказал, первобытная тайга. Могу предположить, что летели на рыбалку или охоту. По моей информации, но это предварительно, у пассажира вертолета травма позвоночника, у того, кто был за штурвалом, что-то с глазом. Но это предварительные сведения", — рассказал Волгин РИА Новости.
Он отметил, что после жесткой посадки находившиеся в вертолете связались с директором одной из организаций Хабаровского края, а он уже сообщил о случившемся в полицию.
Утром в понедельник частный вертолет Ми-2 вылетел из поселка Чумикан Тугуро-Чумиканского района к месту аварии, он доставил пострадавших в поселок городского типа Экимчан Амурской области. Как рассказал РИА Новости глава администрации Экимчана Владимир Романов, в Селемджинскую районную больницу доставили трех человек: двое были на борту вертолета в момент жесткой посадки, еще одного забрали с зимовья, куда добрались пострадавшие. Вертолет также доставил в Экимчан тело умершего.
В Амурской областной клинической больнице РИА Новости рассказали, что одного из пострадавших доставят в лечебное учреждение Благовещенска. "За пострадавшим при жесткой посадке вылетел борт, информации о состоянии человека нет", — сказал РИА Новости в медучреждении.