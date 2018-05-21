На Сахалине загорелась кровля десятиэтажного здания

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

Кровля 10-этажного жилого здания горит на Сахалине на площади 700 кв м, организована эвакуация людей, данных о пострадавших пока нет — МЧС

РИА Новости