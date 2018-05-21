В Свердловской области шторм повредил крыши нескольких зданий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС и коммунальных служб Свердловской области ведут работы по восстановлению энергоснабжения и уборке улиц от деревьев и конструкций, поваленных в результате шквалистого ветра, который повредил крыши школы, Дворца культуры и ТЦ в трех населенных пунктах, сообщает региональный главк МЧС.

"В результате разгула стихии частично повреждены кровли торгового центра в Арамиле, общеобразовательной школы в Сухом Логу и Дворца культуры в Сысертском городском округе. В муниципалитетах работают комиссии по оценке ущерба, спланированы ремонтные работы", – говорится в сообщении ведомства.

Представители администраций совместно со спасателями уточняют масштабы последствия непогоды, вся информация в оперативном режиме передается в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС. В Главном управлении МЧС по Свердловской области развернут оперативный штаб по ликвидации последствий грозового фронта.

Ураган в Свердловской области прошел с утра 20 мая, скорость ветра достигала 22-27 метров в секунду. Мощный грозовой фронт стал причиной нарушения электроснабжения в 144 населенных пунктах региона, в которых проживает более 33 тысяч человек. К настоящему моменту энергетики возобновили подачу электричества в дома более 26 тысяч жителей.