Телефонный хулиган-рецидивист из Читы "заминировал" Останкино и Госдуму

ЧИТА, 21 мая – РИА Новости. Москвич, приехав в Забайкалье без определенных целей, позвонил из читинской гостиницы и сообщил о минировании Останкинской башни и здания Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в пятницу, 18 мая. Хулигану уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей в целях дестабилизации деятельности органов власти".

"С учетом того, что мужчина ранее неоднократно был судим по указанной статье, и в отношении него в настоящее время в суд направлено уголовное дело по подобному факту, прокурор в судебном заседании настаивал на избрании меры заключения в виде ареста. Суд заключил его под стражу", — уточнил сотрудник пресс-службы.

В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.