В Якутии вода ушла из четырех подтопленных паводком сел

ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Четыре населенных пункта в Якутии, в том числе Табага, в районе которого для ликвидации затора льда применяли ледокол, освободились от воды, сообщает ГУМЧС России по республике Саха Якутия.
Ранее сообщалось, что из-за затора льда на реке Лена на участке между Табагой (входит в город Якутск) и Хатассами повысился уровень воды. В Табаге подтопило 24 дворовых территории и дома 67 человек. Все жители заблаговременно отселены.
Для разрушения затора отправили ледокол, так как взрывать лед нельзя из-за близости газопровода. В воскресенье затор был разрушен и вода начала спадать.
Также на реке Лена были подтоплены Дыгдал, Рассолода и Хаптагай.
Отмечается, что в четырех поселках от воды освободилось 169 дворовых территорий, где проживают около 400 человек.
Как сообщает МЧС на утро понедельника на Лене в Хангаласском, Намском, Кобяйском районах остаются подтопленным еще четыре населенных пункта: Октемцы, Хоточчу, Арбын (Сыаганнах), Кальвица. В воде 164 дворовые территории с населением 467 человек. Из мест подтопления отселено более 330 человек.