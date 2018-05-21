В Якутии вода ушла из четырех подтопленных паводком сел

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия)

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия)

ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Четыре населенных пункта в Якутии, в том числе Табага, в районе которого для ликвидации затора льда применяли ледокол, освободились от воды, сообщает ГУМЧС России по республике Саха Якутия.

Ранее сообщалось, что из-за затора льда на реке Лена на участке между Табагой (входит в город Якутск) и Хатассами повысился уровень воды. В Табаге подтопило 24 дворовых территории и дома 67 человек. Все жители заблаговременно отселены.

Для разрушения затора отправили ледокол, так как взрывать лед нельзя из-за близости газопровода. В воскресенье затор был разрушен и вода начала спадать.

Также на реке Лена были подтоплены Дыгдал, Рассолода и Хаптагай.

"За сутки освободились от воды четыре населенных пункта: Дыгдал Усть-Алданского района, Табага ГО "Якутск", Рассолода и Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Все жители вернулись в свои дома, ведется работа по просушке домов и расчистки территорий. Оказывается всесторонняя помощь населению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в четырех поселках от воды освободилось 169 дворовых территорий, где проживают около 400 человек.

Как сообщает МЧС на утро понедельника на Лене в Хангаласском, Намском, Кобяйском районах остаются подтопленным еще четыре населенных пункта: Октемцы, Хоточчу, Арбын (Сыаганнах), Кальвица. В воде 164 дворовые территории с населением 467 человек. Из мест подтопления отселено более 330 человек.