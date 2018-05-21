В Бурятии стих штормовой ветер, мешавший тушению лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 21 мая — РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Бурятии стабилизировалась, штормовой ветер стих и не мешает пожарным проводить встречные палы, сообщает пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.

Ранее ведомство сообщило, что в Курумканском районе республики в воскресенье была крайне сложная ситуация из-за штормового ветра. В субботу из-за резко изменившего направления ветра в огненную ловушку попали и погибли два лесника, тушивших пожар.

"По состоянию на 0.00 часов 21 мая 2018 года (19.00 20 мая мск) в Бурятии продолжаются работы по тушению трех очагов в Кижингинском и Курумканском районах. В Курумканском районе ситуация стабилизируется. Площадь, пройденная огнем на конец суток, составляет чуть более двух тысяч гектаров. Ветра нет, лесники проводят встречные палы и постепенно локализуют очаг", — говорится в сообщении.

По данным агентства, за сутки на тушении лесных пожаров работало более 400 человек, и более 70 единиц техники.