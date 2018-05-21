СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту жесткой посадки вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ в понедельник.

По данным следствия, в воскресенье в 17.32 вертолёт "Газель" совершил жесткую посадку, не долетев до реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края три километра. После посадки произошло самовозгорание вертолёта, он сгорел полностью.

На борту находились три человека, которые пошли в сторону охотничьего домика, в одном километре от места происшествия. Один из мужчин по пути к зимовью скончался, предположительно, от сердечного приступа. Двое остались живы, отмечают в СК.

Уточняется, что собственником вертолёта является индивидуальный предприниматель из Амурской области.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по факту жесткой посадки вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время на место происшествия отправится следственная группа.

Ранее сообщалось, что пострадавшие и умерший вывезены с места аварии в поселок Экимчан частным вертолетом. Пострадавших доставят в больницу, по предварительным данным, у них легкие травмы.