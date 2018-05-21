Выжившие при аварии вертолета в Хабаровском крае получили легкие травмы

ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Два человека, которые пострадали при жесткой посадке частного вертолета в Хабаровском крае, по предварительным данным, получили легкие травмы, сообщает региональный главк МЧС России.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в региональный главк МЧС поступило сообщение о том, что в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района произошла аварийная посадка частного вертолета "Газель 342". На борту находились три человека. Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться, один из них скончался от сердечного приступа по пути к охотничьему домику.

Утром в понедельник частный вертолет Ми-2 вылетел из поселка Чумикан Тугуро-Чумиканского района к месту аварии, он должен отвезти пострадавших в больницу поселка Экимчан Амурской области. Также будет вывезено тело умершего.

"В 9.35 (2.35 мск) 21 мая частный вертолёт Ми-2 с места жесткой посадки вертолета вылетел в поселок Экимчан Амурской области. На его борту пострадавшие люди, двое из которых, по предварительным данным, имеют лёгкие травмы. По прибытию они будут доставлены в медицинское учреждение для проведения более тщательного осмотра и оказания помощи", — сообщает МЧС.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следственных мероприятий.

Как сообщил РИА Новости глава поселка Экимчан Владимир Романов, пострадавших доставят в Экимчан около 10 часов местного времени (4.00 мск).