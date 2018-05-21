Выживших при жесткой посадке вертолета в Хабаровском крае везут в больницу

ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Частный вертолёт Ми-2 забрал и доставит в больницу двоих выживших после жёсткой посадки вертолета "Газель 342" в Тугуро-Чцумиканском районе Хабаровского края, сообщил РИА новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы района.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в региональный главк МЧС поступило сообщение о том, что в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района произошла аварийная посадка частного вертолета "Газель 342". На борту находилось три человека. Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось. Три человека, находившихся на борту, успели эвакуироваться, один из них скончался от сердечного приступа по пути к охотничьему домику, который находится в километре от места происшествия.

"Вертолет Ми-2 отправлен утром из поселка Чумикан к месту аварии. Он забрал пострадавших, везет их в больницу поселка Экимчан (Амурская область). Также экипаж забрал и тело погибшего", — сказал собеседник.

Он отметил, что в Экимчан вертолет планирует прибыть около 10.00 (3.00мск).