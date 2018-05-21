Нападение на храм в Чечне: Кадыров призвал не "переводить стрелки" на ИГ*

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не переводить стрелки" на террористическую группировку "Исламское государство"* в расследовании нападения на храм Архангела Михаила в Грозном.

"Конечно, иблисское* государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ*, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей. Следственно-оперативная работа очень активно ведется, успешно продвигается", — написал глава республики в Telegram.

В то же время он отметил, что не исключает причастности группировки к инциденту, однако оперативная информация, по его словам, указывает на других заказчиков.

Кадров подчеркнул, что те, кто стояли за событиями в церкви Архангела Михаила, понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом.

Неудавшийся захват

Четверо боевиков в субботу попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации, которая заняла несколько минут, нападавших уничтожили. При этом погибли двое полицейских и один из прихожан.

По словам Кадырова, оперативная информация свидетельствует о том, что приказ боевики получили из одной из западных стран. Правоохранительные органы, по словам главы Чечни, установили личности всех бандитов, напавших на церковь в Грозном.

"Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов", — заявил Кадыров.

После нападения на церковь следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Хотели расправиться с прихожанами



Настоятель грозненской церкви отец Сергий рассказал, что боевики преследовали цель захватить храм и убить всех находившихся на вечерней службе прихожан, но дверь церкви успели закрыть изнутри.

"Совершалось очередное богослужение, оно длится с 14.00 до 16.00, мы молились, когда вдруг услышали крики "Аллаху акбар" и два мощных выстрела. Прихожане церкви, не растерявшись, бросились закрывать двери, и это спасло нам жизнь", — сообщил он

По слова отца Сергия, один из боевиком вел огонь, пока двое других пытались взломать дверь. "Они преследовали цель проникнуть внутрь храма и расправиться со всеми прихожанами, но мы смогли выдержать напор до приезда полиции", — отметил отец Сергий.

Он сообщил, в момент нападения во дворе храма находилось трое его малолетних детей.

* Террористическая организация, запрещенная в России.