ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Один из трех человек, выживших после жесткой посадки вертолета на севере Хабаровского края, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа, сообщает ГУМЧС России по региону.

Как сообщает МЧС, в 02.20 (хбр) 21 мая в МЧС от дежурного отдела МВД России по Тугуро-Чумиканскому району поступило сообщение о том, что в районе слияния рек Шекли и Уда произошла аварийная посадка частного вертолета "Газель 342".

"По предварительным данным, на борту находилось три человека. Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. По дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного человека случился сердечный приступ, в результате чего он скончался", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас спасшиеся люди находятся в зимовье, экстренная эвакуация никому из пострадавших не требуется. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в городе Свободный Амурской области со спасателями и врачами медицины катастроф. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю развернут оперативный штаб.