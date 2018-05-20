В районе станции Дегунино аэроэкспресс сбил подростка

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Аэроэкспресс "Москва-Шереметьево" смертельно травмировал несовершеннолетнего в районе станции Дегунино, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"В районе железнодорожной станции Дегунино (Савёловское направление) произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего, аэроэкспресс "Москва-Шереметьево", — пояснили в транспортной полиции.

По предварительным данным, подросток перебегал перед аэроэкспрессом железнодорожные пути по пешеходному настилу. На месте работают транспортные полицейские, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.