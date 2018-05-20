Двигатель самолета, который не смог взлететь в Пулково, был исправен

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Самолет, вылет которого был задержан из-за отказа двигателя в петербургском аэропорту Пулково, проходил необходимый технический осмотр перед вылетом, его двигатель был исправен, сообщает пресс-служба компании "Алроса".

"Перед вылетом на самолете было проведено необходимое в таких случаях техническое обслуживание. Во время предыдущих полетов контрольные приборы и экипажи самолета не фиксировали каких-либо отклонений в работе двигателя. Отказавший двигатель будет снят с самолета и направлен на исследование и последующий ремонт", — говорится в сообщении.

Ранее СК РФ сообщал, что самолет авиакомпании "Алроса", осуществляя разгон по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково, остановился и вернулся на стоянку. Одной из причин инцидента был назван отказ двигателя самолета.

Также отмечается, что для расследования происшествия совместно с надзорными органами создана комиссия, по итогам работы которой будет установлена причина поломки двигателя.

Кроме того, пассажиры задержанного рейса, который следовал из Санкт-Петербурга в Мирный, вылетели по маршруту резервным бортом, прибывшим из Москвы.