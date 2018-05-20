В Свердловской области 40 тысяч человек остались без света из-за грозы

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более 40 тысяч человек остаются без энергоснабжения в Свердловской области из-за непогоды, говорится в справке-докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Днем в воскресенье региональный главк МЧС сообщал, что без света остались около 30 тысяч человек — жители населенных пунктов в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах Свердловской области.

"Двадцатого мая в период с 10:20 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 27 м/с) происходят отключения в сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 14 населенных пунктах (около 42 300 человек)", — говорится в справке Минэнерго.

В Минэнерго добавили, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 78 бригад в составе 157 человек и 37 единиц специальной техники.