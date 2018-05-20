В Подмосковье потушили пожар в ангаре на площади 360 "квадратов"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пожар в ангаре на площади 360 квадратных метров в Красногорском районе Подмосковья потушен, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

"Поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Тушинский, улица Победы, дом 1\1. В 16.05 — ликвидация пожара. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Ранее спасательное ведомство информировало, что возгорание произошло на кровле ангара около 11 утра в воскресенье.