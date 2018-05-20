Водозабор в Якутске могут остановить после ЧП в порту

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Содержание нефтепродуктов в пробах воды из Лены после разлива топлива в речном порту Якутска ниже предельно допустимой концентрации (ПДК), но в случае превышения водозабор Якутска могут остановить, сообщается в воскресенье на сайте министерства ЖКХ и энергетики республики Саха (Якутии).

Ранее сообщалось, что 18 мая стало известно о загрязнении городского канала речного порта в Якутске. На территории базы ООО "Судоходная компания "Якутск" во время демонтажа старого речного судна произошел разлив нефтепродуктов. Район загрязнения оцеплен боновыми ограждениями, частично обработан сорбентом. Забор воды производится ниже по течению от места загрязнения и с глубины восемь метров.

"Содержание нефтепродуктов стабильно ниже ПДК. Результаты химического анализа воды с реки Лена в районе акватории водозаборных сооружений показали содержание нефтепродуктов 0,026 мг/дм³, со станции 1-го подъема — 0,022 мг/дм³. Согласно гигиеническим нормам СанПин, норматив содержания нефтепродуктов для питьевой воды составляет 0,1 мг/дм³", — сообщается на сайте.

Отмечается, что при ухудшении ситуации компания "Водоканал" определила меры по обеспечению водоснабжения.

"При фиксации повышения концентрации содержания нефтепродуктов в воде возможна остановка водозабора. Решение об остановке будет приниматься в случае, если загрязнение достигнет зоны 1-го пояса санитарной охраны. В этой связи населению рекомендуется запастись питьевой водой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет монтаж плавучей насосной станции, что позволит принимать воду из ковша-затона строящихся водозаборных сооружений и снизить риски попадания остатков нефтепродуктов после применения сорбентов.

Также отмечается, что АО "Водоканал" ежечасно проводит отбор проб воды.