Водозабор в Якутске могут остановить после ЧП в порту

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Содержание нефтепродуктов в пробах воды из Лены после разлива топлива в речном порту Якутска ниже предельно допустимой концентрации (ПДК), но в случае превышения водозабор Якутска могут остановить, сообщается в воскресенье на сайте министерства ЖКХ и энергетики республики Саха (Якутии).
"Содержание нефтепродуктов стабильно ниже ПДК. Результаты химического анализа воды с реки Лена в районе акватории водозаборных сооружений показали содержание нефтепродуктов 0,026 мг/дм³, со станции 1-го подъема — 0,022 мг/дм³. Согласно гигиеническим нормам СанПин, норматив содержания нефтепродуктов для питьевой воды составляет 0,1 мг/дм³", — сообщается на сайте.
Отмечается, что при ухудшении ситуации компания "Водоканал" определила меры по обеспечению водоснабжения.
"При фиксации повышения концентрации содержания нефтепродуктов в воде возможна остановка водозабора. Решение об остановке будет приниматься в случае, если загрязнение достигнет зоны 1-го пояса санитарной охраны. В этой связи населению рекомендуется запастись питьевой водой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас идет монтаж плавучей насосной станции, что позволит принимать воду из ковша-затона строящихся водозаборных сооружений и снизить риски попадания остатков нефтепродуктов после применения сорбентов.
Также отмечается, что АО "Водоканал" ежечасно проводит отбор проб воды.