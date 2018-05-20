В Якутии количество подтопленных поселков на Лене выросло до семи

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Паводок на Лене в воскресенье подтопил поселок Кальвица в Кобяйском районе, увеличив количество подтопленных этой рекой населенных пунктов до семи, сообщается на сайте ГУМЧС России.
"В результате продвижения ледохода по территории Кобяйского района наблюдается повышение уровней воды на реке Лена, в связи с чем произошло подтопление населенного пункта Кальвица Кобяйского района. Всего подтоплено 26 дворовых территорий с населением 42 человек, из них 10 детей, в том числе 9 жилых домов с населением 20 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего из Кальвицы заблаговременно отселено 95 человек, из них 23 ребенка. Подготовлен один пункт временного размещения в поселке Новая Кальвица вместимостью более 100 мест.
Как сообщает в воскресенье КГУ "Служба спасения Якутии", из-за ледового затора ниже поселка Сангары на Лене в ближайшие сутки при сохранении скопления льда уровень воды может подняться 0,7-1,2 метра, что выше опасной отметки на 2-2,5 метра. В связи с дальнейшим продвижением ледохода по территории Кобяйского и Намского районов в ближайшие сутки также прогнозируется повышение уровней воды у населенных пунктов Батамай, Ситте, Аргас Кобяйского района и Намцы Намского района.
Спасатели рекомендуют жителям подготовиться к подходу паводковых вод. Заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на возвышенные участки, собрать документы и при повышении уровня воды в поселке незамедлительно эвакуироваться.
Ранее сообщалось, что в Якутии из-за паводка пострадало 27 населенных пунктов, ущерб превысил 300 тысяч рублей. Объявлен режим ЧС федерального уровня.