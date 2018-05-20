В Якутии количество подтопленных поселков на Лене выросло до семи

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Паводок на Лене в воскресенье подтопил поселок Кальвица в Кобяйском районе, увеличив количество подтопленных этой рекой населенных пунктов до семи, сообщается на сайте ГУМЧС России.

По данным МЧС, на Лене активная фаза ледохода проходит на территории Кобяйского, Намского района и городского округа Якутска. Нижняя кромка ледохода находится в 20 км ниже поселка Сангары Кобяйского района, уровень воды составляет 1256 см — при критическом в 1150 см. В Хангаласском, Мегино-Кангаласском районах, ГО "Город Якутск" и Намском районе на утро 20 мая было подтоплено шесть населенных пунктов: Октемцы, Хоточчу, Рассолода, Хаптагай, Табага, Арбын (Сыгыннах). Всего 235 дворовых территорий, в том числе 73 жилых домов. Все 684 проживающих там человек заблаговременно отселены.

"В результате продвижения ледохода по территории Кобяйского района наблюдается повышение уровней воды на реке Лена, в связи с чем произошло подтопление населенного пункта Кальвица Кобяйского района. Всего подтоплено 26 дворовых территорий с населением 42 человек, из них 10 детей, в том числе 9 жилых домов с населением 20 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего из Кальвицы заблаговременно отселено 95 человек, из них 23 ребенка. Подготовлен один пункт временного размещения в поселке Новая Кальвица вместимостью более 100 мест.

Как сообщает в воскресенье КГУ "Служба спасения Якутии", из-за ледового затора ниже поселка Сангары на Лене в ближайшие сутки при сохранении скопления льда уровень воды может подняться 0,7-1,2 метра, что выше опасной отметки на 2-2,5 метра. В связи с дальнейшим продвижением ледохода по территории Кобяйского и Намского районов в ближайшие сутки также прогнозируется повышение уровней воды у населенных пунктов Батамай, Ситте, Аргас Кобяйского района и Намцы Намского района.

Спасатели рекомендуют жителям подготовиться к подходу паводковых вод. Заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на возвышенные участки, собрать документы и при повышении уровня воды в поселке незамедлительно эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что в Якутии из-за паводка пострадало 27 населенных пунктов, ущерб превысил 300 тысяч рублей. Объявлен режим ЧС федерального уровня.