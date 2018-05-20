Евкуров выразил соболезнования из-за событий в Грозном

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в обращении в связи с событиями в Грозном назвал нападение боевиков подлым и заявил, что попытки террористов внести разлад ни к чему не приведут.

Обращение адресовано жителям Чечни и руководителю республики Рамзану Кадырову.

Кадыров ранее сообщил, что в субботу четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного с целью захвата прихожан. По его словам, в ходе спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ проинформировал, что при нападении убиты двое полицейских из ГУ МВД по Саратовской области, охранявших церковь, также убит один из прихожан храма, еще двое сотрудников полиции ранены.

"Уважаемый Рамзан Ахматович, жители Чеченской Республики, примите мои искренние соболезнования в связи с жертвами при подлом нападении бандитов на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном. Попытки бандитов такими действиями внести разлад между конфессиями, братскими народами Кавказа ни к чему не приведут", — написал Евкуров на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Глава Ингушетии также призвал быть более сплоченными в борьбе с терроризмом.