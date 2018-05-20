В СПЧ выразили соболезнования родным погибших при нападении на храм в Чечне

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выразил соболезнования родным и близким погибших при нападении террористов на церковь Архангела Михаила в Грозном, сообщается на сайте СПЧ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 19 мая четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью был захват прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что при нападении убиты двое полицейских из ГУ МВД РФ по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма.

"Совсем недавно аналогичное нападение имело место в дагестанском Кизляре. Члены Совета тогда специально приехали на похороны, чтобы сказать слова поддержки семьям жертв. Сегодня мы адресуем эти же слова родным и близким прихожанина Артемия, а также саратовских полицейских Владимира Горскова и Кайрата Рахметова, сумевших ценой своих жизней остановить боевиков и защитить прихожан", — приводятся слова Федотова.

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Он подчеркнул, что такие трагедии заставляют людей понять, насколько "уязвимо право человека на жизнь в условиях мировой террористической угрозы". Федотов также заявил, что бороться с терроризмом и экстремизмом должны не только полицейские, но и гражданское общество, ведь именно от его единения в наибольшей степени зависит сохранение мира в стране.