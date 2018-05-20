На жителя Челябинской области завели уголовное дело за поджог травы

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая – РИА Новости. Полиция завела уголовное дело на жителя Челябинской области, который поджег сухую траву в поле, а огонь перешел на лес, сообщает ГУМВД по региону.

По данным полиции, сотрудники отдела МВД по Кунашакскому району задержали 48-летнего жителя села Новобурино, который поджег сухую траву в поле в двух километрах от села Новобурино, чтобы очистить место от сухой травы для заготовки сена. Но огонь перекинулся на лес в 4 километрах от места поджога, в результате повреждены лесные насаждения близ деревни Мансурово.

"В отделении дознания ОМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года", — говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняется в сообщении.

В области с 28 апреля действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки — запрещение посещать леса.