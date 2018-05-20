До 30 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Около 30 тысяч человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за сильной грозы и шквалистого ветра, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"По предварительным данным, без электроснабжения находятся около 30 тысяч человек. Грозовой фронт в настоящий момент переместился с юга на восток области. И фиксируются новые отключения", — говорится в сообщении.

Как сообщается, без света оказались жители населенных пунктов в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах. Отмечается, что для устранения последствий непогоды привлечены сотрудники ОАО "МРСК Урала" и филиала "Свердловэнерго".