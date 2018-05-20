В Братске школьник погиб, упав в заброшенную шахту одного из предприятий

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Школьник в Братске погиб, упав в заброшенную шахту одного из предприятий города, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

"Десятилетний школьник погиб, упав в заброшенную шахту предприятия в Братске. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

Следствие ищет ответственных за безопасное содержание шахты.

По версии следователей, накануне вечером мальчик ушел из дома и не вернулся. Брат школьника, который гулял вместе с ним, предположил, что пропавший мог упасть в заброшенную шахту. Тело ребенка было найдено в одной из шахт. Как уточняется, смерть школьника наступила в результате падения с высоты.