В Татарстане разбились двое парашютистов

КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Двое парашютистов разбились в Татарстане в субботу, несмотря на все принятые врачами меры, спасти их не удалось, сообщили РИА Новости в минздраве республики в воскресенье.
По его информации, второй пострадавший в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Мензелинскую центральную районную больницу, госпитализирован в отделение реанимации, где проведена интенсивная терапия.
"Несмотря на интенсивные проводимые лечебные мероприятия, в 21.30 мск зафиксирована смерть", — уточнил собеседник агентства.
Как сообщили в прокуратуре Татарстана, по данному факту организована прокурорская проверка. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры реагирования, отметили в надзорном ведомстве.-0-