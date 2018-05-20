В Татарстане разбились двое парашютистов

КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Двое парашютистов разбились в Татарстане в субботу, несмотря на все принятые врачами меры, спасти их не удалось, сообщили РИА Новости в минздраве республики в воскресенье.

"В субботу, 19 мая, поступило сообщение от службы "112" о падении двух парашютистов в Мензелинском районе Татарстана, за территорией местного аэроклуба. Один пострадавший скончался при транспортировке", — сказал собеседник агентства.

По его информации, второй пострадавший в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Мензелинскую центральную районную больницу, госпитализирован в отделение реанимации, где проведена интенсивная терапия.

"Несмотря на интенсивные проводимые лечебные мероприятия, в 21.30 мск зафиксирована смерть", — уточнил собеседник агентства.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, по данному факту организована прокурорская проверка. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры реагирования, отметили в надзорном ведомстве.-0-