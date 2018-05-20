Установлена личность прихожанина, погибшего при нападении на храм в Грозном

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников

Сотрудники правоохранительных органов у церкви Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников

ГРОЗНЫЙ, 20 мая — РИА Новости. Установлена личность прихожанина, погибшего во время нападения на церковь в Грозном, сообщил журналистам архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

"Это Артемий, он приехал из Узбекистана, здесь жил, искал родственников. У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами", — рассказал архиепископ.

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По его словам, епархия также окажет финансовую и медикаментозную помощь раненым, находящимся в больнице.

Кроме того, архиепископ сообщил, что побеседовал с патриархом Кириллом, который призвал всех православных жителей республики сохранять мир и спокойствие.

Накануне четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного для захвата прихожан. Жертвами нападения стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.

Бандитов ликвидировали при спецоперации. Их личности установлены. Как рассказал глава республики Рамзан Кадыров, двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов". По его словам, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".