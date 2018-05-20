ГРОЗНЫЙ, 20 мая — РИА Новости. Установлена личность прихожанина, погибшего во время нападения на церковь в Грозном, сообщил журналистам архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.
"Это Артемий, он приехал из Узбекистана, здесь жил, искал родственников. У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами", — рассказал архиепископ.
По его словам, епархия также окажет финансовую и медикаментозную помощь раненым, находящимся в больнице.
Кроме того, архиепископ сообщил, что побеседовал с патриархом Кириллом, который призвал всех православных жителей республики сохранять мир и спокойствие.
Бандитов ликвидировали при спецоперации. Их личности установлены. Как рассказал глава республики Рамзан Кадыров, двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов". По его словам, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".