На 22-м километре МКАД загорелся пустой автобус

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Движение транспорта на 22-м километре МКАД около 20 минут было ограничено из-за загоревшегося автобуса, пассажиров в нем не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 20 минут движение на МКАД было ограничено по причине возгорания автобуса без пассажиров. Пострадавших в результате инцидента нет", — пояснили агентству в ГАИ.

В ведомстве добавили, что в данный момент движение транспорта восстановлено. Автобус потушен. Причины возгорания уточняются.