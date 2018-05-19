В Сети появилось видео с места нападения боевиков на церковь в Грозном

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры с места нападения боевиков на церковь в Грозном. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

На ролике видно, как к центру города подъезжают машины скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в Грозном. По словам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, в результате спецоперации все террористы были уничтожены. При нападении погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.