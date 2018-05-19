Прихожане храма в Грозном рассказали, как блокировали дверь во время атаки

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

ГРОЗНЫЙ, 19 мая — РИА Новости. Нападение на грозненский храм Михаила Архангела произошло во время вечерней службы, услышав стрельбу, прихожане сразу заблокировали дверь, рассказала РИА Новости прихожанка церкви Тамара Погорелова.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил ранее журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате немедленно проведенной спецоперации все четверо были уничтожены, от полученных ранений скончался полицейский, один прихожанин получил ранения средней тяжести. По данным Следственного комитета РФ, погибли двое полицейских, охранявших церковь, еще двое ранены, погиб один гражданский.

"Во время вечерней службы в храме около 15.00 мы услышали стрельбу на улице. В храме находилось около 15 прихожан, один из мужчин бросился закрывать дверь стулом", — рассказала женщина.

По ее словам, на улице шла стрельба из пистолетов и автоматов. "Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса", — рассказала женщина. По ее словам, все находившиеся внутри храма люди были перепуганы. Дети батюшки находились во дворе церкви. "Жена батюшки успела выскочить на улицу и быстро завести детей в дом", — рассказала женщина.

Еще один очевидец, который находился внутри церкви, представившийся Сергеем, рассказал, что услышав беспорядочную стрельбу на улице, они сразу заблокировали дверь, ведущую в храм. "Мы предположили сразу, что что-то не так, и сразу закрыли дверь. Снаружи вход в церковь охраняют четверо прикомандированных в Чечню военнослужащих. Мы сразу начали звонить по номерам экстренных служб", — рассказал Сергей.

В настоящее время движение на проспекте имени Кадырова в центре Грозного в районе храма восстановлено. Ситуация в Грозном спокойная.