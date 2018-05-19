ГРОЗНЫЙ, 19 мая — РИА Новости. Нападение на грозненский храм Михаила Архангела произошло во время вечерней службы, услышав стрельбу, прихожане сразу заблокировали дверь, рассказала РИА Новости прихожанка церкви Тамара Погорелова.
"Во время вечерней службы в храме около 15.00 мы услышали стрельбу на улице. В храме находилось около 15 прихожан, один из мужчин бросился закрывать дверь стулом", — рассказала женщина.
По ее словам, на улице шла стрельба из пистолетов и автоматов. "Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса", — рассказала женщина. По ее словам, все находившиеся внутри храма люди были перепуганы. Дети батюшки находились во дворе церкви. "Жена батюшки успела выскочить на улицу и быстро завести детей в дом", — рассказала женщина.
В настоящее время движение на проспекте имени Кадырова в центре Грозного в районе храма восстановлено. Ситуация в Грозном спокойная.