В Грозном боевики попытались захватить заложников в церкви

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации нападавших уничтожили, сообщил журналистам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", — сказал Кадыров. Он добавил, что прибыл на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла лишь несколько минут.
Источник в правоохранительных органах Чечни рассказал РИА Новости, что погибли трое — двое полицейских и один прихожанин, еще двое полицейских были ранены.
Сейчас устанавливаются личности боевиков, место происшествия оцеплено.
В феврале произошло нападение на собор Георгия Победоносца в Кизляре. Стрельбу устроил 22-летний Халил Халилов, его уничтожили на месте. Тогда погибли пять пожилых женщин, еще четыре человека получили ранения.