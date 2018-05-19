В Грозном боевики попытались захватить заложников в церкви

Сотрудник полиции на одной из центральных улиц Грозного. Архивное фото

Сотрудник полиции на одной из центральных улиц Грозного. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации нападавших уничтожили, сообщил журналистам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, от полученных ранений скончался полицейский. Один из прихожан получил ранения средней тяжести.

"Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", — сказал Кадыров. Он добавил, что прибыл на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла лишь несколько минут.

Источник в правоохранительных органах Чечни рассказал РИА Новости, что погибли трое — двое полицейских и один прихожанин, еще двое полицейских были ранены.

Сейчас устанавливаются личности боевиков, место происшествия оцеплено.

В феврале произошло нападение на собор Георгия Победоносца в Кизляре. Стрельбу устроил 22-летний Халил Халилов, его уничтожили на месте. Тогда погибли пять пожилых женщин, еще четыре человека получили ранения.