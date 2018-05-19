В доме в Нижнем Новгороде нашли тела женщины и младенца, сообщил источник

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Тела молодой женщины и ее семимесячного ребенка обнаружены в ванной комнате одной из квартир в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла вечером в пятницу в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

"Тело семимесячного младенца в памперсе было обнаружено в ванной. Здесь же нашли тело его матери, которая, по предварительным данным, покончила с собой", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, экспертиза установит причину смерти младенца.

"Возможно он утонул, и его гибель толкнула мать на страшный поступок. Также рассматривается версия того, что женщина сама утопила ребенка", — рассказал источник.

По предварительным данным, семья полная, благополучная, в ней воспитывается еще один ребенок школьного возраста.