Источник сообщил о четырех погибших в ДТП под Воронежем

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ребенок и трое взрослых погибли при столкновении легковой автомашины с грузовиком в Новоусманском районе Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 22-м километре автодороги Воронеж-Нововоронеж столкнулись легковушка и грузовик. Погибли четыре человека, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще один пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.