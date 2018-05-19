Под Саратовом сгорел пассажирский автобус

САРАТОВ, 19 мая – РИА Новости. Автобус, перевозивший пассажиров, сгорел в городе Красноармейске Саратовской области, пострадавших нет, сообщает областной главк МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в пятницу на улице 1 Мая, он был потушен в течение получаса.

"Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. В результате пострадавших нет… На тушение пожара выезжали шесть человек личного состава и 12 единиц техники", — говорится в сообщении.

В администрации Красноармейского района уточнили, что автобус компании "Властелин", ехавший с пассажирами, загорелся при въезде в город.

"Как утверждают очевидцы, все началось с небольшого дымка, идущего со стороны двигателя. Водитель автобуса, заметив дым, остановил автобус и попросил пассажиров выйти. Благодаря своевременной реакции водителя удалось избежать жертв, так как небольшое возгорание переросло в пожар… Автобус не подлежит восстановлению. В медицинской помощи никто не нуждается", — информирует спасательное ведомство.