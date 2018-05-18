В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

ПЯТИГОРСК, 18 мая — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ставропольском крае из-за нашествия саранчи, массово повреждены озимые, сообщает министерство сельского хозяйства края.

"В результате интенсивного распространения марокканской саранчи в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах наблюдается массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур. Общий ущерб уже превысил 5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с тяжелой ситуацией в пятницу распоряжением губернатора края на территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации.

"Заселение (саранчи) выявлено в Левокумском, Нефтекумском, Апанасенковском, Арзгирском, Буденновском, Ипатовском и Туркменском районах на общей площади 90,9 тысячи гектаров, экономический порог вредоносности превышен в 30 раз", — добавили в минсельхозе.

Против саранчовых обработано 13,2 тысячи гектаров, в крае задействовано 30 единиц наземной техники и шесть авиабортов, уточнили в ведомстве.