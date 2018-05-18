В Москве возбудили дело после отравления воспитанников в детском саду

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следователи завели дело о нарушении требований безопасности после того, как четверо воспитанников московского детского сада выпили разведенный растворитель, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Месяц назад Иванова сообщила журналистам, что воспитанники одного из столичных детских садов отравились, предположительно, выпив воды из бутылки с разведенным растворителем. Следователи тогда установили, что воспитательница детсада развела бензиновый растворитель в бутылке из-под воды и оставила ее в зоне питания для детей. Сейчас старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве уточнила, что содержимое бутылки выпили четверо детей.

Отмечается, что сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказала Иванова.