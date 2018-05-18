В Москве украли двухтонную панель со стройки "канатки" к ЧМ-2018

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Безработный житель Ставрополя украл двухтонную алюминиевую панель со строительной площадки в районе будущей канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников в Москве, возводимой к чемпионату мира по футболу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

"В полицию обратился руководитель компании, который сообщил, что неизвестный похитил со строительного объекта на улице Косыгина двухтонную алюминиевую профильную панель, принадлежащую организации. Материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей", — пояснили агентству в ГУ МВД по Москве.

Как добавили в полиции, 24-летний безработный подозреваемый из Ставрополя был задержан на улице Ленинские горы сотрудниками отдела полиции по обслуживанию МГУ им. Ломоносова. Подозреваемый пояснил, что при помощи КамАЗа-манипулятора похитил конструкцию и сдал ее за деньги в пункт приема чермета. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Житель Ставрополя находится под подпиской о невыезде.

Канатная дорога от Воробьёвых гор до стадиона "Лужники" в Москве будет запущена к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом этого года. Строительство канатной дороги началось в конце 2016 года за счет средств инвестора. Ее протяженность составляет почти 700 метров. Для посадки и высадки пассажиров будет открыто три станции: "Улица Косыгина", "Воробьевская набережная" и "Лужники".