Белых пожаловался, что не получил в СИЗО ортопедический матрас и телевизор

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых уже несколько месяцев не может получить в свою камеру в СИЗО "Лефортово" ортопедический матрас и телевизор, несмотря на просьбы правозащитников к руководству учреждения, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Первого февраля суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав по одному из двух эпизодов взяточничества. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.

"В принципе, сейчас он почти ни на что не жалуется. Ждет этапирования в колонию. Однако ему до сих пор не поставили в камеру телевизор и несмотря на наши просьбы не предоставили ортопедический матрас. С учетом его заболеваний он ему необходим", — рассказал Мельников.

Он отметил, что в апреле руководство СИЗО обещало в скором времени разрешить ситуацию, но все осталось на своих местах. И это несмотря на то, что ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала просьбу правозащитников.

Комментарием представителей СИЗО и ФСИН РИА Новости не располагает.